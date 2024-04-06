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Чемпион UFC Топурия встретился с двукратным чемпионом НБА Пачулией

Чемпион UFC Топурия встретился с двукратным чемпионом НБА Пачулией
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузинский боец Илия Топурия встретился в Мадриде (Испания) с двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грузином Зазой Пачулией и его сыновьями.

Разница в росте между спортсменами составляет почти полметра. Илия имеет рост 1 метр и 70 сантиметров, а Заза — 2 метра и 11 сантиметров.

Фото: Из личного архива Сабы Пачулии

Илия в последнем поединке, который стал главным событием вечера турнира UFC 298, победил нокаутом во втором раунде бывшего лидера рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий австралийца Александра Волкановски. Он является непобеждённым и идёт на серии из 15 побед.

Заза Пачулия выступал в НБА с 2003 по 2019 год. На данный момент он является консультантом команды «Голден Стэйт Уорриорз».

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