Чемпион UFC Топурия встретился с двукратным чемпионом НБА Пачулией

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузинский боец Илия Топурия встретился в Мадриде (Испания) с двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грузином Зазой Пачулией и его сыновьями.

Разница в росте между спортсменами составляет почти полметра. Илия имеет рост 1 метр и 70 сантиметров, а Заза — 2 метра и 11 сантиметров.

Фото: Из личного архива Сабы Пачулии

Илия в последнем поединке, который стал главным событием вечера турнира UFC 298, победил нокаутом во втором раунде бывшего лидера рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий австралийца Александра Волкановски. Он является непобеждённым и идёт на серии из 15 побед.

Заза Пачулия выступал в НБА с 2003 по 2019 год. На данный момент он является консультантом команды «Голден Стэйт Уорриорз».