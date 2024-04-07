Фахретдинов поделился ожиданиями от поединка Чимаева и Уиттакера

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказался по поводу предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером, который должен состояться 22 июня в Саудовской Аравии.

«Очень интересный бой. Я думаю, там определится следующий претендент на пояс. Мне кажется, это однозначно. Может ли формат поединка стать проблемой для Хамзата? Иногда бывает, что ты устаёшь от раунда или двух. Это не значит, что ты плохо дышишь. Если Хамзат говорит про 10 раундов, газует, значит, знает, что может. Я бы на месте Даны Уайта вообще убрал временные ограничения. Мне кажется, это самое интересное», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.