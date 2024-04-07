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Чемпион UFC встретился с Лионелем Месси

Чемпион UFC встретился с Лионелем Месси
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия встретился с легендарным аргентинским футболистом Лионелем Месси после матча МЛС между «Интер Майами» и «Колорадо Рэпидз».

«С одной из величайших легенд в истории спорта. Пример для меня и пример для подражания для всех», — подписал фотографии Топурия в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Илии Топурии

Фото: Из личного архива Илии Топурии

Фото: Из личного архива Илии Топурии

Напомним, матч между «Интер Майами» и «Колорадо Рэпидз» состоялся в ночь с 6 на 7 апреля. Игра завершилась со счётом 2:2. Для Лионеля эта игра стала первой после травмы. На данный момент «Интер Майами» с 12 очками за восемь матчей занимает третье место в турнирной таблице МЛС.

Илия Топурия является непобеждённым бойцом и на данный момент имеет в своём активе 15 побед, из которых 13 были одержаны досрочно. Топурия стал чемпионом на турнире UFC 298. Тогда он нокаутировал во втором раунде бывшего лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Александра Волкановски.

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