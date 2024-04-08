«Не знаю, как он залетел в топ». Штырков раскритиковал экс-чемпиона UFC Хилла

Иван Штырков, боец RCC и клуба «Архангел Михаил», поделился мнением о предстоящем поединке между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Джамалом Хиллом, который состоится на турнире UFC 300.

«Перейра сейчас на жутком хайпе, и в стойке он очень опасен. Хилл, вообще не знаю, как он залетел в топ. У него уровень не чемпионский. Очень скоротечно всё получилось, что ли, есть вопросы к его топовому уровню. Перейра должен забирать. Опять же, может быть Хилл включит борьбу. Посмотрим», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, UFC 300 пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля мск. Напомним, Перейра завоевал вакантный титул в ноябре, на UFC 295 в Нью-Йорке (США) досрочно остановив Прохазку. Отметим, что именно Хилл оставил пояс из-за тяжёлой травмы ахиллового сухожилия.