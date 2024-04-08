Два ярких титульника и пояс BMF на UFC 300, поединок россиянина в PFL. Топ-10 боёв недели

Очередная апрельская неделя особенно понравится поклонникам смешанных единоборств. Если бокс взял небольшую паузу в плане топ-боëв, то в ММА много важных событий. Продолжается регулярный сезон PFL, и теперь в дело вступают полутяжеловесы и легковесы. Среди них прошлогодний обладатель $ 1 млн и один россиянин. Ну а в выходные ждём долгожданный юбилейный турнир UFC 300, на котором на самом деле можно и нужно смотреть всё. Два титульника, бой за пояс BMF, претендентский поединок в лёгком весе и просто масса отличных противостояний, из которых мы выбрали главные. Представляем вам топ-10 событий в мире единоборств на неделе с 8 по 14 апреля.

В ночь с 12 на 13 апреля. Импа Касанганай — Алекс Полиззи

В ночь на 13 апреля в PFL пройдёт второй турнир регулярного сезона в этом году. На прошлой неделе бились девушки из легчайшего веса и тяжеловесы, на этой — в дело вступят бойцы из лёгкого и полутяжёлого дивизионов. Возглавило турнир PFL 2 противостояние прошлогоднего победителя Импы Касанганая и известного по выступлениям в Bellator Алекса Полиззи. Оба в последних боях проиграли. Касанганай уступил Джонни Эблину, а Полиззи и вовсе идёт на серии из двух поражений — от Йоэля Ромеро и Карла Мура. Так что оба бойца будут настроены реабилитироваться и набрать первые очки в сезоне.

В ночь с 12 на 13 апреля. Клэй Коллард — Патрики Фрейре

В лёгком весе Коллард и Фрейре должны подарить одно из самых интересных противостояний турнира. Клэй в прошлом году дошёл до финала, но уступил Оливье Обину-Мерсье, а потом проиграл и Эй Джею Макки на турнире PFL vs Bellator. Фрейре — бывший чемпион Bellator, а лишил его титула россиянин Усман Нурмагомедов. С тех пор Патрики успел нокаутировать Роберто де Соузу и проиграть Александру Шаблию. Да и в целом бразилец в последние годы начал сдавать, так что для него участие в новом Гран-при станет шансом снова о себе напомнить.

В ночь с 12 на 13 апреля. Гаджи Рабаданов — Соломон Ренфро

Будет на этом турнире и поединок с участием бойца из России. Гаджи Рабаданову — 30 лет, он уже когда-то был в PFL, но не закрепился. А с 2021 года выступал в Bellator и накопил там рекорд 5-0, а также победу на совместном турнире Bellator и Rizin. Его соперник Соломон Ренфро в своё время пробовал пробиться в UFC, однако не сумел этого сделать. В прошлом же году он выступал в полусреднем весе и был остановлен Магомедом Магомедкеримовым, который в итоге и стал победителем Гран-при. Рабаданов будет фаворитом, и он должен уверенно начинать сезон.

Гаджи Рабаданов Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

В ночь с 13 на 14 апреля. Алекс Перейра — Джамал Хилл

Турнир UFC 300 пройдёт в ночь на 14 апреля на знаменитой «T-Mobile» в Лас-Вегасе. От мейн-ивента юбилейного турнира ожидали многого, но главные звёзды промоушена Конор Макгрегор и Джон Джонс тут выступить не смогли. Спасать ситуацию будут полутяжеловесы. Алекс Перейра, который умудрился за семь поединков стать чемпионом в двух весовых категориях и покорить болельщиков, будет проводить первую защиту титула. А соперником станет бывший чемпион Джамал Хилл, который потерял пояс не в бою. Возможно, это не звёзды мировой величины, но они обеспечивают зрелище практически в каждом своём поединке. И этот не должен стать исключением.

В ночь с 13 на 14 апреля. Вэйли Чжан — Ян Сяонянь

Соглавное событие вечера на этом же турнире — бой за титул в женском минимальном весе. Это первый китайский титульник в истории UFC. Доминирующая чемпионка Вэйли Чжан выходит на очередную защиту пояса и будет явным фаворитом в поединке с соотечественницей Ян Сяонянь. Вэйли на бумаге выглядит сильнее во всех компонентах, так что она постарается это подтвердить. В UFC нынешнюю чемпионку останавливала лишь Роуз Намаюнас. Сможет ли это сделать другая китаянка?

В ночь с 13 на 14 апреля. Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй

Несмотря на два полноценных титульника, возможно, именно бой Гэтжи и Холлоуэя станет самым ожидаемым на этом турнире. Две яркие звезды, которые самостоятельно могут возглавить турнир любого уровня, бонусом на кону пояс BMF и статус претендента на титул в лёгком весе. Гэтжи получал бонусы во всех своих боях, Холлоуэй — рекордсмен промоушена по числу нанесённых акцентированных ударов. Джастин — бывший временный чемпион и дважды претендовал на полноценный титул в лёгком весе, Макс владел поясом в полулёгком дивизионе. Две глыбы — и бой, который нельзя пропускать ни в коем случае.

В ночь с 13 на 14 апреля. Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Бой за право получить реванш с Исламом Махачевым. Арман Царукян не так давно ворвался в топ-5 дивизиона и теперь получил возможность сразиться с первым номером и экс-чемпионом в лёгком весе Чарльзом Оливейрой. Царукян давно грезит реваншем с Махачевым, говорит о нём после каждого боя. Оливейра же не так часто упоминает нынешнего чемпиона, но наверняка хочет отомстить за поражение, полученное ещё с конце 2022 года. Бразилец в этом поединке андердог, однако списывать Чарльза очень опасно, так что Царукян должен быть предельно собран.

Арман Царукян Фото: Cooper Neill/Getty Images

В ночь с 13 на 14 апреля. Иржи Прохазка — Александар Ракич

Ещё один претендентский бой в этом карде. Прохазка был чемпионом UFC совсем недолго, он отказался от пояса из-за травмы, а вернувшись, был нокаутирован Алексом Перейрой. Иржи всё ещё остаётся на первом месте в рейтинге полутяжёлого веса, но право на новый титульный шанс нужно заслужить. В данном случае, необходимо побеждать Александара Ракича. Сербско-австрийский боец пропустил почти два года из-за травмы и теперь возвращается в октагон. Ракича довольно высоко котируют в промоушене, и, несмотря на простой, он может очень быстро прорваться к бою за пояс.

В ночь с 13 на 14 апреля. Келвин Каттар — Алджамейн Стерлинг

Стерлинг в августе прошлого года утратил титул чемпиона UFC в легчайшем весе и решил, что пора отправляться в полулёгкий дивизион. Так что для Алджамейна это дебют в новом весе. «Поприветствует» экс-чемпиона Келвин Каттар, который давненько не появлялся в октагоне. Из-за травмы колена он не бился с октября 2022 года и откатился в конец топ-10. При этом Каттар остаётся высококлассным бойцом, и это очень серьёзная проверка для Стерлинга. Возможно, победитель сможет разбавить пул претендентов на пояс, которым недавно завладел Илия Топурия.

В ночь с 13 на 14 апреля. Дейвисон Фигейреду — Коди Гарбрандт

Дана Уайт обещал, что все болельщики будут шокированы тем, кто откроет юбилейный турнир. В целом так и вышло. Первый бой UFC 300 — противостояние двух бывших чемпионов Дейвисона Фигейреду и Коди Гарбрандта. Бразилец проводит второй бой в легчайшем весе и сейчас занимает восьмое место в рейтинге, а для Гарбрандта это шанс снова вернуться в титульную гонку. Оба бойца умеют нокаутировать, и этого стоит ждать. Такой поединок должен порадовать болельщиков и задать тон всему турниру.