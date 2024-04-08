Стал известен состав мужской сборной России по боксу на ЧЕ-2024 в Белграде

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов объявил состав на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт с 18 по 28 апреля в Белграде (Сербия). Капитаном станет двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов.

Состав мужской сборной России:

До 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинская область);

До 51 кг: Василий Егоров (Московская область-Республика Саха (Якутия);

До 54 кг: Дмитрий Двали (Московская область-Забайкальский край);

До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург);

До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург);

До 63,5 кг: Габил Мамедов (Оренбургская область);

До 67 кг: Тархан Идигов (Чеченская Республика);

До 71 кг: Игорь Свиридченков (Воронежская область);

До 75 кг: Джамбулат Бижамов (Тульская область);

До 80 кг: Савелий Садома (Хабаровский край);

До 86 кг: Шарабутдин Атаев (Московская область/Республика Дагестан);

До 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Московская область-Краснодарский край);

92+ кг: Ярослав Дороничев (ХМАО-Югра).