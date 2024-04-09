Андрей Орловский в июне проведёт 41-й бой в UFC – MMAJunkie

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) белорусский ветеран Андрей Орловский выступит на турнире UFC Fight Night, который состоится 16 июня в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMAJunkie.

Соперником Орловского станет 32-летний словак Мартин Будай (13-2). Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2022-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение. В своём последнем бою на UFC 296 Будай проиграл техническим нокаутом во втором раунде россиянину Шамилю Газиеву

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Отметим, что для 45-летнего Орловского предстоящий поединок может стать 41-м в UFC. В своём последнем бою на UFC Fight Night 234 в январе белорус уступил единогласным решением американцу Вальдо Кортес-Акосте.