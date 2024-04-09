Алискеров отреагировал на анонс боя с Мунизом

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором отреагировал на анонс поединка с 34-летним бразильцем Андре Мунизом.

«Девятинедельный лагерь стартует. Ещё один шаг на пути к вершине», — написал Алискеров в социальных сетях.

Бой состоится на турнире UFC Fight Night 16 июня в Лас-Вегасе (США).

Икраму Алискерову 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае 2023-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на турнире UFC 294 в октябре Алискеров победил бразильца Ворли Алвеса техническим нокаутом в первом раунде. Всего в смешанных единоборствах на счету бойца 15 побед и одно поражение (от Хамзата Чимаева).

На счету Андре Муниза шесть побед и два поражения в UFC.