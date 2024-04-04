Алискеров узнал, с кем проведёт следующий бой

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сообщил о том, что в промоушене назначили следующий бой с его участием.

«Дата — есть. Соперник — есть. Мотивация — есть», — написал Алискеров.

Икраму Алискерову 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае впервые выступил в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса. На турнире UFC 294 в октябре Алискеров досрочно остановил в первом раунде бразильца Ворли Алвеса. Единственное поражение потерпел от Хамзата Чимаева.

Зимой Алискеров снялся с боя с американцем Энтони Эрнандесом, который должен был состояться 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).