Царукян ответил, готов ли сразиться с Махачевым в июне, если победит на UFC 300

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян не исключает поединка с действующим обладателем титула соотечественником Исламом Махачевым в июне.

«Готов ли я к июню? Не могу сказать, сейчас я сосредоточен на Чарльзе, это очень важный бой, соперник силён. Я обязан победить его, а затем мы поговорим о следующем поединке.

Мы не знаем, что произойдёт в это воскресенье. Да, я верю в себя, я настроен победить, но существуют травмы… Лучшим сценарием станет победа над Чарльзом Оливейрой в первом раунде и бой с Исламом летом», — сказал Царукян в подкасте The MMA Hour.

Напомним, в это воскресенье, 14 апреля, на турнире UFC 300 Царукян сразится в претендентском бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.