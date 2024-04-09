Царукян: все хотят увидеть реванш между мной и Махачевым

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал о своём желании получить бой-реванш с действующим чемпионом промоушена Исламом Махачевым.

«Если я выиграю, то определённо стану претендентом №1. Я думаю, все хотят увидеть бой-реванш между мной и Исламом, потому что первый бой был очень близок. Не реванш Оливейры и Ислама, ведь там Ислам легко победил.

Дана Уайт сказал, что мой поединок с Оливейрой — бой претендентов. Победитель будет драться с Исламом, я или Оливейра будем драться с Исламом. Определённо», — сказал Царукян на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша.