Стал известен PPV-кард боксёрского вечера Канело — Мунгия

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Анонсирован PPV-кард вечера бокса, который состоится в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США). Напомним, в главном бою абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) сразится с соотечественником Хайме Мунгией (43-0, 34 KO).

Временный чемпион WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Марио Барриос (28-2, 18 КО) встретится с аргентинцем Фабианом Майданой (22-2, 16 КО).

Временный чемпион WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) американец Брэндон Фигероа (24-1-1, 18 КО) сразится с бывшим чемпионом мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) соотечественником Джесси Магдалено (29-2, 18 КО).

Регулярный чемпион WBA в полусредней категории (до 66,7 кг) литовец Эймантас Станионис (14-0, 9 КО) вернётся на ринг впервые с апреля 2022 года и проведёт поединок с венесуэльцем Габриэлем Маэстре (6-0-1, 5 КО).

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