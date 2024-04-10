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Легендарный американский комментатор сравнил действующего боксёра с Тайсоном и Льюисом

Легендарный американский комментатор сравнил действующего боксёра с Тайсоном и Льюисом
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Легендарный американский комментатор Джим Лэмпли высказался о двукратном чемпионе мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвиде Бенавидесе (27-0, 23 KO).

«Большинство поклонников бокса не считают, что Канело рискует с Хайме Мунгией, поскольку не верят, что Мунгия достаточно опытен для того, чтобы его обеспокоить. Они верят, что у Бенавидеса достаточно опыта. Если бы Бенавидес смог выйти на ринг с Канело и попасть, то крепость подбородка, вероятно, вообще не имела бы значения.

Он просто переехал Деметриуса Андраде. Я считал, что Андраде сможет избежать нокаута благодаря своему мастерству. В тот вечер я вышел с арены, подумав: «Где я видел такую мощь?» Леннокс Льюис и Майк Тайсон демонстрировали подобную мощь», — сказал Лэмпли в интервью Fight Hub TV.

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