Заявивший о подписании контракта с Волковым Алмейда узнал имя нового соперника

Известный бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Жаилтон Алмейда в следующем поединке сразится с представителем Молдавии Александром Романовым. Об этом информирует AG Fight. Спортсмены сразятся 1 июня на турнире на UFC 302 в Нью-Джерси (США).

На счету Алмейды 20 побед при трёх поражениях в ММА. В активе Романова 17 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что Алмейда может провести поединок с россиянином Александром Волковым. Сам Жаилтон говорил, что уже подписал контракт на бой с Александром. Позже стало известно, что Волков должен сразиться с другим россиянином – Сергеем Павловичем. Их бой анонсировал президент UFC Дана Уайт. Александр и Сергей должны подраться в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 22 июня.