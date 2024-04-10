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Глава RCC назвал три самых интересных боя UFC 300

Глава RCC назвал три самых интересных боя UFC 300
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Глава RCC Николай Клименко поделился мнением о предстоящем турнире UFC, который состоится в ночь с 13 на 14 апреля мск. Спортивное мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Бой Чарльза Оливейры против Армана Царукяна – это номер один в этом карде. Арман – это боец из Краснодара, за которым я достаточно долгое время наблюдал. Он дебютировал в UFC с поединка против Ислама Махачева, а теперь имеет все шансы пройти Оливейру и вновь встретиться с Исламом, но уже за титул чемпиона UFC.

Второй бой – это Гэтжи против Холлоуэя. Очень крутое противостояние, за обоими интересно наблюдать – и пусть это не полноценный титульный бой, но пояс BMF это классный проект лиги.

На третье место я бы поставил бой Перейра vs Хилл. Перейра – чемпион Glory, он представитель кикбоксинга, а это мой любимый стиль», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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