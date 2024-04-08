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UFC 300: Царукян – Оливейра, Перейра – Хилл, Гэтжи – Холлоуэй, дата, время, полный кард, где смотреть, онлайн-трансляция

UFC 300: битва Царукяна и Оливейры, три титульника в карде. Ждём юбилейный турнир! LIVE
Сергей Сорокин
UFC 300
Комментарии
Ивент обещает стать самым грандиозным событием 2024 года в мире MMA.

В ночь с 13 на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300. Грандиозное событие будет буквально изобиловать топовыми противостояниями. В предварительном карде состоится женский поединок Холли Холм и Кайлы Харрисон. Там же состоится дебют Алджамейна Стерлинга в полулёгком весе, его соперником станет Келвин Каттар. А Иржи Прохазка будет биться с Александаром Ракичем.

В главном карде состоится претендентский поединок, в котором зарубятся Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Победитель получит возможность биться за пояс, принадлежащий Исламу Махачеву.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра - Арман Царукян
14 апреля 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Арман Царукян

Затем в октагоне сойдутся Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. У них на кону будет стоять пояс BMF.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи - Макс Холлоуэй
14 апреля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Макс Холлоуэй

В соглавном поединке вечера за титул в женском минимальном весе будут биться чемпионка Вэйли Чжан и Сяонань Янь. А в главном событии вечера за пояс в полутяжёлом дивизионе поспорят Алекс Перейра и Джамалл Хилл.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра - Джамал Хилл
14 апреля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Джамал Хилл

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть турнир UFC 300 Дата и время турнира UFC 300 Полный кард UFC 300
Live Сергей Сорокин

😏 Царукян рассказал, какой русский боец помогает в подготовке, имитируя стиль Оливейры

Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян рассказал, что россиянин Александр Шаблий помогает ему при подготовке к поединку с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Саша выполняет задачу, имитируя Оливейру, а я стараюсь делать то, что делает Усман.

У нас не просто спарринг, кто кого убьёт, а мы именно выполняем работу, которая нам нужна под соперника. Что-то он подсказывает мне, что-то я подсказываю ему. Он один из умнейших бойцов в лёгком весе, и если бы он дрался в UFC, он бы тоже там шороху навёл. Я думаю, если мы вместе будем идти, я смогу стать чемпионом UFC, а он чемпионом Bellator. То есть мы друг друга дополняем», — сказал Царукян на YouTube-канале Red Corner MMA.

13:00 Сергей Сорокин

🎯 Фахретдинов дал прогноз на бой Оливейры и Царукяна

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится на турнире UFC 300.

«У Армана все шансы. Я думаю, он выиграет, и мне почему-то кажется, что досрочно», — приводит слова Фахретдинова издание MMA.Metaratings.ru.

12:30 Сергей Сорокин

👨‍🦳 Гловер Тейшейра: в 35 лет я бы уничтожил Прохазку и Хилла

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) 44-летний бразилец Гловер Тейшейра рассказал о своём решении завершить профессиональную карьеру и не возобновлять выступления в ММА.

«Я ушёл, поскольку проиграл Прохазке и Хиллу. Не хочу принижать их достоинства, но фактор моего возраста определённо сказался. Я стал медленнее и слабее. Даже в возрасте 35 лет я бы их уничтожил. Но моё время настало. Надо двигаться дальше. Когда я увидел, что Алекс добился большего, чем я, то решил сделать ставку на его карьеру. Я вкладываю в него максимум своей энергии», — приводит слова Тейшейры MMA Fighting.

12:15 Сергей Сорокин

😳 Царукян — о реванше с Махачевым: сейчас не могу думать об этом

Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян высказался о противостоянии с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым.

«Знаешь, мне было всего 22 года, это был мой первый бой в UFC. Я не могу жаловаться… Но сейчас я не могу думать о Махачеве, потому что сначала надо побить Чарльза Оливейру. Когда я побью Оливейру, тогда и поговорим об Исламе. Я не хочу проявлять неуважение к Чарльзу, потому что он один из лучших в нашем дивизионе. Я должен быть сфокусирован на Чарльзе», — заявил Царукян в интервью The Schmo.

12:02 Сергей Сорокин

😱 Алекс Перейра не включил Магомеда Анкалаева в четвёрку сильнейших полутяжеловесов UFC

Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, бразилец Алекс Перейра назвал четвёрку лучших бойцов в своей весовой категории.

«Хилл не является вторым лучшим полутяжеловесом после меня. Он четвёртый. После меня идут Блахович, Прохазка и только потом Хилл.

Магомед Анкалаев? Хотелось бы доказать, что люди ошибаются, ведь многие говорят, что он побьёт меня. Настанет момент, и у меня появится возможность закрыть всем рот по поводу моей работы в партере», — сказал Перейра на YouTube-канале One Hour MMA.

12:02 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 300

Посмотреть трансляцию турнира UFC 300 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:02 Сергей Сорокин

🔮 Иржи Прохазка дал прогноз на бой Джамала Хилла и Алекса Перейры

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Иржи Прохазка дал комментарий по поводу предстоящего титульного поединка между Джамалом Хиллом и Алексом Перейрой.

«Правда в том, что на стороне Джамала Хилла больше оружия. Пусть победит тот, кто лучше», — приводит слова Прохазки Championship Rounds.

12:01 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 300

Турнир UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США). Время начала – в 01:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00 мск.

12:01 Сергей Сорокин

🏆 Царукян: уверен ли я, что получу титульник? Да, Уайт сказал

Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян выразил уверенность в том, что получит бой с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым, если победит бразильского спортсмена Чарльза Оливейру.

«Уверен ли я, что получу титульник, победив Оливейру? Да, Дана Уайт сказал — кто победит в нашем бою с Оливейрой, тот будет драться за титул. А если Дана что-то говорит, то обычно это случается», — заявил Арман Царукян в интервью The Schmo.

12:01 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 300

  • Алекс Перейра – Джамал Хилл;
  • Вэйли Чжан – Сяонань Янь;
  • Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;
  • Бо Никал – Коди Брандейдж;
  • Чарльз Оливейра – Арман Царукян;
  • Иржи Прохазка – Александар Ракич;
  • Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;
  • Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;
  • Джессика Андраде – Марина Родригес;
  • Холли Холм – Кайла Харрисон;
  • Содик Юсуфф – Диего Лопес;
  • Бобби Грин – Джим Миллер;
  • Дейвесон Фигейреду – Коди Гарбрандт.
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