UFC 300: битва Царукяна и Оливейры, три титульника в карде. Ждём юбилейный турнир! LIVE

В ночь с 13 на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300. Грандиозное событие будет буквально изобиловать топовыми противостояниями. В предварительном карде состоится женский поединок Холли Холм и Кайлы Харрисон. Там же состоится дебют Алджамейна Стерлинга в полулёгком весе, его соперником станет Келвин Каттар. А Иржи Прохазка будет биться с Александаром Ракичем.
В главном карде состоится претендентский поединок, в котором зарубятся Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Победитель получит возможность биться за пояс, принадлежащий Исламу Махачеву.
Затем в октагоне сойдутся Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. У них на кону будет стоять пояс BMF.
В соглавном поединке вечера за титул в женском минимальном весе будут биться чемпионка Вэйли Чжан и Сяонань Янь. А в главном событии вечера за пояс в полутяжёлом дивизионе поспорят Алекс Перейра и Джамалл Хилл.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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😏 Царукян рассказал, какой русский боец помогает в подготовке, имитируя стиль Оливейры
Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян рассказал, что россиянин Александр Шаблий помогает ему при подготовке к поединку с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.
«Саша выполняет задачу, имитируя Оливейру, а я стараюсь делать то, что делает Усман.
У нас не просто спарринг, кто кого убьёт, а мы именно выполняем работу, которая нам нужна под соперника. Что-то он подсказывает мне, что-то я подсказываю ему. Он один из умнейших бойцов в лёгком весе, и если бы он дрался в UFC, он бы тоже там шороху навёл. Я думаю, если мы вместе будем идти, я смогу стать чемпионом UFC, а он чемпионом Bellator. То есть мы друг друга дополняем», — сказал Царукян на YouTube-канале Red Corner MMA.
🎯 Фахретдинов дал прогноз на бой Оливейры и Царукяна
Российский боец UFC Ринат Фахретдинов высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится на турнире UFC 300.
«У Армана все шансы. Я думаю, он выиграет, и мне почему-то кажется, что досрочно», — приводит слова Фахретдинова издание MMA.Metaratings.ru.
👨🦳 Гловер Тейшейра: в 35 лет я бы уничтожил Прохазку и Хилла
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) 44-летний бразилец Гловер Тейшейра рассказал о своём решении завершить профессиональную карьеру и не возобновлять выступления в ММА.
«Я ушёл, поскольку проиграл Прохазке и Хиллу. Не хочу принижать их достоинства, но фактор моего возраста определённо сказался. Я стал медленнее и слабее. Даже в возрасте 35 лет я бы их уничтожил. Но моё время настало. Надо двигаться дальше. Когда я увидел, что Алекс добился большего, чем я, то решил сделать ставку на его карьеру. Я вкладываю в него максимум своей энергии», — приводит слова Тейшейры MMA Fighting.
😳 Царукян — о реванше с Махачевым: сейчас не могу думать об этом
Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян высказался о противостоянии с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым.
«Знаешь, мне было всего 22 года, это был мой первый бой в UFC. Я не могу жаловаться… Но сейчас я не могу думать о Махачеве, потому что сначала надо побить Чарльза Оливейру. Когда я побью Оливейру, тогда и поговорим об Исламе. Я не хочу проявлять неуважение к Чарльзу, потому что он один из лучших в нашем дивизионе. Я должен быть сфокусирован на Чарльзе», — заявил Царукян в интервью The Schmo.
😱 Алекс Перейра не включил Магомеда Анкалаева в четвёрку сильнейших полутяжеловесов UFC
Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории, бразилец Алекс Перейра назвал четвёрку лучших бойцов в своей весовой категории.
«Хилл не является вторым лучшим полутяжеловесом после меня. Он четвёртый. После меня идут Блахович, Прохазка и только потом Хилл.
Магомед Анкалаев? Хотелось бы доказать, что люди ошибаются, ведь многие говорят, что он побьёт меня. Настанет момент, и у меня появится возможность закрыть всем рот по поводу моей работы в партере», — сказал Перейра на YouTube-канале One Hour MMA.
Где смотреть турнир UFC 300
Посмотреть трансляцию турнира UFC 300 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🔮 Иржи Прохазка дал прогноз на бой Джамала Хилла и Алекса Перейры
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Иржи Прохазка дал комментарий по поводу предстоящего титульного поединка между Джамалом Хиллом и Алексом Перейрой.
«Правда в том, что на стороне Джамала Хилла больше оружия. Пусть победит тот, кто лучше», — приводит слова Прохазки Championship Rounds.
Дата и время турнира UFC 300
Турнир UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США). Время начала – в 01:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00 мск.
🏆 Царукян: уверен ли я, что получу титульник? Да, Уайт сказал
Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян выразил уверенность в том, что получит бой с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым, если победит бразильского спортсмена Чарльза Оливейру.
«Уверен ли я, что получу титульник, победив Оливейру? Да, Дана Уайт сказал — кто победит в нашем бою с Оливейрой, тот будет драться за титул. А если Дана что-то говорит, то обычно это случается», — заявил Арман Царукян в интервью The Schmo.
Полный кард UFC 300
- Алекс Перейра – Джамал Хилл;
- Вэйли Чжан – Сяонань Янь;
- Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;
- Бо Никал – Коди Брандейдж;
- Чарльз Оливейра – Арман Царукян;
- Иржи Прохазка – Александар Ракич;
- Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;
- Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;
- Джессика Андраде – Марина Родригес;
- Холли Холм – Кайла Харрисон;
- Содик Юсуфф – Диего Лопес;
- Бобби Грин – Джим Миллер;
- Дейвесон Фигейреду – Коди Гарбрандт.