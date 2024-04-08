UFC 300: битва Царукяна и Оливейры, три титульника в карде. Ждём юбилейный турнир! LIVE

В ночь с 13 на 14 апреля состоится юбилейный турнир UFC 300. Грандиозное событие будет буквально изобиловать топовыми противостояниями. В предварительном карде состоится женский поединок Холли Холм и Кайлы Харрисон. Там же состоится дебют Алджамейна Стерлинга в полулёгком весе, его соперником станет Келвин Каттар. А Иржи Прохазка будет биться с Александаром Ракичем.

В главном карде состоится претендентский поединок, в котором зарубятся Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Победитель получит возможность биться за пояс, принадлежащий Исламу Махачеву.

Затем в октагоне сойдутся Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. У них на кону будет стоять пояс BMF.

В соглавном поединке вечера за титул в женском минимальном весе будут биться чемпионка Вэйли Чжан и Сяонань Янь. А в главном событии вечера за пояс в полутяжёлом дивизионе поспорят Алекс Перейра и Джамалл Хилл.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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