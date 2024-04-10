Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты дерёшься тогда, когда тебе это удобно». Холлоуэй обратился к Махачеву

«Ты дерёшься тогда, когда тебе это удобно». Холлоуэй обратился к Махачеву
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй отреагировал на заявление обладателя титула UFC в дивизионе до 70 кг Ислама Махачева, который назвал его поединок с Джастином Гэтжи бесполезным.

«Слышал, как Ислам говорил, что наш бой с Джастином не имеет смысла. Брат, это ты должен был драться с Джастином в феврале. Почему парень, которого ты нокаутировал, смог восстановиться быстрее тебя и уже в феврале вернулся? Ты был здоров, и тебе следовало сделать то же самое и вернуться в феврале. Все знают, что нельзя драться в Рамадан. Именно поэтому они не смогли провести бой на UFC 300 с Леоном Эдвардсом. При этом он жалуется, что ему не могут организовать бой. Ты дерёшься только тогда, когда сам этого хочешь, когда тебе это удобно! Просто не принимаешь бои по собственным причинам. Если бы Ислам хотел, то вернулся бы в октагон в феврале», — приводит слова Холлоуэя портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Чейл Соннен рассказал, с кем хотел бы увидеть следующий бой Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android