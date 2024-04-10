«Ты дерёшься тогда, когда тебе это удобно». Холлоуэй обратился к Махачеву

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй отреагировал на заявление обладателя титула UFC в дивизионе до 70 кг Ислама Махачева, который назвал его поединок с Джастином Гэтжи бесполезным.

«Слышал, как Ислам говорил, что наш бой с Джастином не имеет смысла. Брат, это ты должен был драться с Джастином в феврале. Почему парень, которого ты нокаутировал, смог восстановиться быстрее тебя и уже в феврале вернулся? Ты был здоров, и тебе следовало сделать то же самое и вернуться в феврале. Все знают, что нельзя драться в Рамадан. Именно поэтому они не смогли провести бой на UFC 300 с Леоном Эдвардсом. При этом он жалуется, что ему не могут организовать бой. Ты дерёшься только тогда, когда сам этого хочешь, когда тебе это удобно! Просто не принимаешь бои по собственным причинам. Если бы Ислам хотел, то вернулся бы в октагон в феврале», — приводит слова Холлоуэя портал MMAJunkie.