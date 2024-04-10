Чейл Соннен рассказал, с кем хотел бы увидеть следующий бой Ислама Махачева

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен рассказал, что хотел бы увидеть поединок россиянина Ислама Махачева с кем-то из пары Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй. Американцы сразятся в ночь с 13 на 14 апреля мск на турнире UFC 300. Бойцы будут бороться за пояс BMF.

«Ислам Махачев против победителя поединка за титул BMF. Мне нравится идея объединить эти пояса. Но Гэтжи признал, что ни он, ни Макс не будут готовы к июню. Именно поэтому победитель боя Армана Царукяна и Чарльза Оливейры примет этот поединок в июне. В таком случае, если Гэтжи победит Макса, он будет первым в очереди в ноябре», — сказал Соннен на канале ESPN MMA в YouTube.

Ранее Арман Царукян ответил, готов ли сразиться с Махачевым в июне, если победит на UFC 300.