Алексей Кунченко: не планирую смотреть UFC 300. Мне это не особенно интересно

Известный российский боец смешанного стиля Алексей Кунченко высказался о предстоящем юбилейном турнире UFC 300, а также поделился планами на ближайшее будущее.

«Не планирую смотреть UFC 300. Мне это не особенно интересно. У меня другая жизнь, другие интересы. Я принял на лето бой. Но у меня другая работа, другие проекты. Поддерживаю форму, а туда не лезу. На турнире Open FC в Тюмени буду драться с Данилой Приказой», — сказал Алексей Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире RCC 16, Кунченко проиграл техническим нокаутом в первом раунде соотечественнику Шамилю Мусаеву.