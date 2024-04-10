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Алексей Кунченко: не планирую смотреть UFC 300. Мне это не особенно интересно

Алексей Кунченко: не планирую смотреть UFC 300. Мне это не особенно интересно
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Известный российский боец смешанного стиля Алексей Кунченко высказался о предстоящем юбилейном турнире UFC 300, а также поделился планами на ближайшее будущее.

«Не планирую смотреть UFC 300. Мне это не особенно интересно. У меня другая жизнь, другие интересы. Я принял на лето бой. Но у меня другая работа, другие проекты. Поддерживаю форму, а туда не лезу. На турнире Open FC в Тюмени буду драться с Данилой Приказой», — сказал Алексей Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире RCC 16, Кунченко проиграл техническим нокаутом в первом раунде соотечественнику Шамилю Мусаеву.

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