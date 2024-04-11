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Фьюри иронично отреагировал на общение Усика и Кличко перед боем 18 мая

Фьюри иронично отреагировал на общение Усика и Кличко перед боем 18 мая
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отреагировал на слова своего соперника и обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика, заявившего, что он общался с Владимиром Кличко о предстоящем поединке с ним.

«Это был очень хороший совет, не так ли? Совет, как проиграть Цыганскому королю? Как Владимир, мой старый приятель, может давать кому-то советы? Он бы воспользовался им сам, если бы знал, как меня победить.

Это был односторонний урок бокса, который я преподал старому Владимиру, а он был очень хорошим чемпионом, как и этот парень [Усик]», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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