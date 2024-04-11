Джамал Хилл — Алекс Перейра: когда бой на UFC 300, где смотреть

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300. Главным событием ивента станет титульный поединок в тяжёлом весе между представителем Бразилии Алексом Перейрой и экс-обладателем титула Джамалом Хиллом.

«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Кроме того, спортивное шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Бои главного карда стартуют примерно в 5:00 по московскому времени. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.

На счету Перейры в ММА девять побед при двух поражениях. У Хилла 12 побед и одно поражение.