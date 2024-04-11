На чемпиона России по боксу завели уголовное дело за склонение школьниц к съёмкам в порно

Чемпиона России по боксу Артура Осипова привлекут к уголовной ответственности за склонение школьниц к съёмкам в порнографических материалах. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что уголовные дела возбуждены по ст. 242 УК РФ «Незaкoнные изготовление и оборот порнографических материaлов или предметов» и ст. 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или прeдметов».

«В рамках расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов выяснили, что Осипов заставлял школьниц снимать порнографические материалы и передавать ему. На основании установленных фактов было возбуждено уголовное дело», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Артур Осипов является бывшим чемпионом России (2016—2018) среди профессионалов. Всего на его счету 25 боёв, в которых он одержал 18 побед, потерпел пять поражений, ещё два поединка завершились вничью.