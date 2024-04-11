Российский спарринг-партнёр Канело встретится с Виталием Петряковым на турнире в Казани

Российский боксёр Никита Мирошниченко, который является спарринг-партнёром мексиканца Сауля Альвареса, встретится с Виталием Петряковым 29 апреля на турнире в Казани.

Этот 10-раундовый бой в первом среднем весе возглавит шоу, организованное промоутерскими компаниями Ratel Pro Fight и Iron & Gloves Promotions.

Мирошниченко спарринговал с Саулем Альваресом и сейчас тренируется под руководством тренера Канело Эдди Рейносо. В последний раз Мирошниченко боксировал на территории России в июле 2017 года, после этого он проводил поединки в США и Мексике. В последний раз Мирошниченко выходил на ринг в ноябре 2023 года, когда свёл вничью бой с Хуаном Пабло Ромеро.

Уроженец Республики Татарстан Петряков, согласно порталу BoxRec, занимает первую строчку среди российских боксёров полусреднего веса. Экс-чемпион WBC Youth Петряков в последний раз боксировал в сентябре в Альметьевске, когда единогласным решением судей победил Джабулани Макенсе из ЮАР.