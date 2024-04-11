Сен-Пьер назвал фаворита в поединке Перейра — Хилл

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

«Перейра имеет больший опыт в кикбоксинге, поэтому если бой будет проходить в стойке, то он будет явным фаворитом. Если же они уйду в борьбу и клинч, то шансов победить будет больше у Джамала, он более универсален. Не знаю, какую тактику он выберет, но драться в стойке с Перейрой — плохая идея», – приводит слова Сен-Пьера FOX Sports.

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится юбилейный турнир UFC 300. Главным событием ивента станет титульный поединок в тяжёлом весе между представителем Бразилии Алексом Перейрой и экс-обладателем титула Джамалом Хиллом.

На счету Перейры в ММА девять побед при двух поражениях. У Хилла 12 побед и одно поражение.