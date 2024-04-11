«Как же хорош Конор». Губерниев высказался об актёрском таланте Макгрегора

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу актёрской работы ирландского бойца UFC Конора Макгрегора в фильме «Дом у дороги».

«Блин, но как же хорош Конор в ремейке «Дома у дороги»… Талант и обаяние, респект», — написал Губерниев.

Напомним, Конор Макгрегор стал одним из главных героев фильма «Дом у дороги», в котором он сыграл вместе с известным голливудским актёром Джейком Джилленхолом.

Напомним, Конор не принимал участия в боях с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий бой проведёт 29 июня 2024 года, а в соперниках у него будет представитель США Майкл Чендлер.

Ранее об актёрском мастерстве Макгрегора высказался известный комментатор UFC и стендап-комик Джо Роган.