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Джо Роган считает, что у Конора Макгрегора есть потенциал стать кинозвездой

Джо Роган считает, что у Конора Макгрегора есть потенциал стать кинозвездой
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Известный комментатор UFC и стендап-комик Джо Роган считает, что у популярного ирландского бойца и бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях (полулёгкой и лёгкой) Конора Макгрегора есть потенциал стать кинозвездой.

«Он мог бы сыграть самого себя в куче фильмов. Готов поспорить, что Гай Ричи сейчас ведёт с ним переговоры по следующему фильму. Послушайте, Конор Макгрегор мог бы стать кинозвездой, это легко. Знаю, что, вероятно, идут разговоры, но я не посвящён в это и не хочу ничего слышать», — приводит слова Рогана портал talkSPORT.

Напомним, Конор Макгрегор стал одним из главных героев фильма «Дом у дороги», в котором он сыграл вместе с известным голливудским актёром Джейком Джилленхолом.

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