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Махачев: у Холлоуэя из четвёрки претендетов самые маленькие шансы на титульник

Махачев: у Холлоуэя из четвёрки претендетов самые маленькие шансы на титульник
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался о шансах бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американца Макса Холлоуэя получить титульный поединок.

«Если у Холлоуэя будет какой-то необычный и зрелищный финиш, то есть какой-то шанс, но из этих четверых бойцов у него самые маленькие шансы на титульник.

Кто из них заслужил больше? Я не знаю. С Царукяном и Оливейрой я уже дрался, так что было бы интереснее с Гейджи подраться», — сказал Махачев на YouTube-канале UFC Eurasia.

Холлоуэй в своём последнем бою на UFC Fight Night 225 в августе нокаутировал корейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби. Гэтжи в июле на UFC 291 нокаутировал соотечественника Дастина Порье.

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