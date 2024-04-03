«Вариантов много». Холлоуэй не исключил боя с Махачевым в случае победы над Гэтжи

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй высказался о своих перспективах в случае победы в бою с соотечественником Джастином Гэтжи, который состоится 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Я думаю исключительно о бое с Гэтжи, но если я смогу победить, как мы планируем, то у нас будет много вариантов, не так ли? И один из них – бой с чемпионом в лёгком весе, который, я думаю, получится интересным», — сказал Холлоуэй в интервью YouTube-каналу Кевина Айоли.

Холлоуэй в своём последнем бою на UFC Fight Night 225 в августе нокаутировал корейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби. Гэтжи в июле на UFC 291 нокаутировал соотечественника Дастина Порье.