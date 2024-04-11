«Это не волшебство». Гловер Тейшейра — о советах Адесаньи Хиллу

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшера высказался по поводу того, что Джамал Хилл в преддверии боя с Алексом Перейрой консультировался с Исраэлем Адесаньей.

«Исраэль великий боец, и, конечно, он может помочь любому бойцу. Любой, кто выступал на высоком уровне, определённо может дать вам ценный совет. Иззи, Джон Джонс или кто-либо другой могут оказать вам помощь в виду своего опыта. Но это не волшебство. Я объясняю это всё время, когда нахожусь в углу Алекса. Люди постоянно говорят: «Благодаря тебе Алекс добился всего этого». Нет, это не так. Алекс был бы чемпионом, он был бы там, где он есть, поскольку любой тренер, обладающий дисциплиной и навыками боевых искусств, вывел бы его на вершину. Он этого добился. Это просто человек, которым он является», — приводит слова Тейшейры портал Yahoo Sports.