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Чарльз Оливейра: Перейра отомстит Хиллу за всех бразильцев, за поражение Тейшейры

Чарльз Оливейра: Перейра отомстит Хиллу за всех бразильцев, за поражение Тейшейры
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Бывший чемпион UFC в лёгком дивизионе Чарльз Оливейра считает, что Алекс Перейра сохранит свой титул и победит Джамала Хилла нокаутом.

«Победа Перейры над Хиллом станет своего рода местью бразильцев за то, что Джамал победил Гловера. Он победил многих бразильских бойцов, но победа над Гловером стала самой болезненной. Джамал заслуживает всяческого уважения. Он очень вынослив и имеет в своём арсенале сильные удары. Но каждый, кто попытается оспорить звание Алекса, будет нокаутирован. Перейра также обладает выносливостью, и у него достаточно мощные удары. Он определённо жаждет мести и хочет воздать Джамалу за поражение Гловера. С этим нужно быть осторожным, но я уверен, что Алекс отправит его в нокаут», — приводит слова Оливейры портал MMA Mania.

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