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Тарасов: Хилл-Перейра должно звучать как что-то громкое, но таковым будто не является

Тарасов: Хилл-Перейра должно звучать как что-то громкое, но таковым будто не является
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Известный менеджер Виталий Тарасов про главный бой турнира UFC 300 между чемпионом организации в полутяжелом весе Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

«Хилл против Перейры… Это должно звучать как что-то громкое, но как будто таковым не является. С одной стороны, бой за титул в весе, в котором десятилетие был один доминирующий чемпион, и был период застоя, а за последние несколько лет чемпионов сменилось четыре, но конкретно вывеска Перейра-Хил не продает.

Оба побыли в чемпионском статусе совсем немного, Перейра выиграл Прохазку, который был легитимным, но вышел после травмы. Хилл, который стал чемпионом, только по тому, что судьи не увидели победы Анкалаева в бою с Блаховичем, но весь интернет был усеян комментариями о победе Магомеда. В, общем имеем, что имеем. Для меня фаворит — Перейра с небольшим перевесом. Бой со спортивной точки зрения интересный, но как будто не тянет на мейнивент такого турнира, как UFC 300», — сказал Тарасов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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