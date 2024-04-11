Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александар Ракич: Иржи — фальшивый самурай

Александар Ракич: Иржи — фальшивый самурай
Комментарии

Топовый боец полутяжёлого веса UFC и представитель Австрии Александар Ракич раскритиковал образ своего оппонента и бывшего чемпиона UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазки, который известен своей любовью к культуре японских самураев.

«Иржи — фальшивый самурай. Вы не можете стать самураем, просто прочитав книгу. Если ты самурай, тебе нужно перенять их образ жизни и на протяжении многих лет быть преданным ему, а не последние два-три года. Вот почему я сказал, что он фальшивый самурай», — приводит слова Ракича портал Yahoo Sports.

Напомним, Иржи Прохазка и Александар Ракич проведут поединок на юбилейном турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе. Их бой станет последним в прелимах.

Материалы по теме
«Давай выясним, кто король Европы». Александар Ракич — о поединке с Иржи Прохазкой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android