Александар Ракич: Иржи — фальшивый самурай

Топовый боец полутяжёлого веса UFC и представитель Австрии Александар Ракич раскритиковал образ своего оппонента и бывшего чемпиона UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазки, который известен своей любовью к культуре японских самураев.

«Иржи — фальшивый самурай. Вы не можете стать самураем, просто прочитав книгу. Если ты самурай, тебе нужно перенять их образ жизни и на протяжении многих лет быть преданным ему, а не последние два-три года. Вот почему я сказал, что он фальшивый самурай», — приводит слова Ракича портал Yahoo Sports.

Напомним, Иржи Прохазка и Александар Ракич проведут поединок на юбилейном турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе. Их бой станет последним в прелимах.