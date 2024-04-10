«Давай выясним, кто король Европы». Александар Ракич — о поединке с Иржи Прохазкой

Боец UFC Александар Ракич прокомментировал предстоящий бой с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой.

«Он из Европы, я из Европы. Он живёт недалеко от меня, так что давайте выясним, кто такой король Европы, а позже и король мира. Я ожидаю агрессивного Иржи, неортодоксального, каким он был раньше. Это будет тяжёлый бой и для меня, и для него. Он очень хорошо чувствует себя в хаосе, а я тот парень, который может справиться с ним. Это будет потрясающий бой», — приводит слова Ракича портал MMAJunkie.

Напомним, Александар Ракич и Иржи Прохазка встретятся в октагоне на предстоящем турнире UFC 300, который состоится 14 апреля. В последнем поединке Ракич уступил техническим нокаутом Яну Блаховичу на турнире UFC on ESPN 54.