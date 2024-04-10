Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Давай выясним, кто король Европы». Александар Ракич — о поединке с Иржи Прохазкой

«Давай выясним, кто король Европы». Александар Ракич — о поединке с Иржи Прохазкой
Аудио-версия:
Комментарии

Боец UFC Александар Ракич прокомментировал предстоящий бой с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой.

«Он из Европы, я из Европы. Он живёт недалеко от меня, так что давайте выясним, кто такой король Европы, а позже и король мира. Я ожидаю агрессивного Иржи, неортодоксального, каким он был раньше. Это будет тяжёлый бой и для меня, и для него. Он очень хорошо чувствует себя в хаосе, а я тот парень, который может справиться с ним. Это будет потрясающий бой», — приводит слова Ракича портал MMAJunkie.

Напомним, Александар Ракич и Иржи Прохазка встретятся в октагоне на предстоящем турнире UFC 300, который состоится 14 апреля. В последнем поединке Ракич уступил техническим нокаутом Яну Блаховичу на турнире UFC on ESPN 54.

Материалы по теме
Хилл: Перейра проигрывал на момент остановки боя с Прохазкой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android