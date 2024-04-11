«Этот парень слишком много болтает». Прохазка ответил Ракичу

Бывший чемпион UFC в весе до 93 кг Иржи Прохазка ответил Александару Ракичу, который ранее назвал его «фальшивым самураем».

«Этот парень слишком много говорит. Он меня не знает, но узнает в клетке кто я и как далеко могу пойти, чтобы выиграть. Если ты не знаешь человека лично, как ты можешь о нём что-то говорить? Я никогда не говорил о себе, что я самурай или что-то в этом роде, поскольку уважаю всех воинов в истории и каждый раз делюсь с людьми, со всем миром лучшими мыслями на этот счёт.

То, что у меня когда-либо была вещь, которая помогала мне совершенствоваться на жизненном пути, ему понравится. Он ничего не знает обо мне, о том, как я живу. Не могу сказать, чем мне пришлось пожертвовать, потому что я принял этот путь, а когда вы примете его, вы будете жить как угодно, делать что угодно. Вот и всё», — приводит слова Прохазки портал Yahoo Sports.