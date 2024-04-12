«Не читай только заголовки». Макс Холлоуэй ответил Исламу Махачеву

Бывший обладатель титула в категории до 66 кг американец Макс Холлоуэй объяснил свою претензию в адрес действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева. Ранее Макс высказал мнение, что Ислам дерётся только тогда, когда ему удобно и не идёт на риски.

«Никогда не говорил, что ты неактивен. Я просто сказал, что тебе следовало бы принять бой на февраль, если ты хотел выступить. Не читай только заголовки, чемпион», — написал Макс Холлоуэй в своих социальных сетях.

Напомним, Макс Холлоуэй в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 225, который состоялся 26 августа 2023 года в Сингапуре. Его соперником стал Чон Чхан Сон, более известный как «Корейский зомби». Бой завершился победой Холлоуэя нокаутом в третьем раунде.