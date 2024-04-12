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Макгрегор отреагировал на решение Уайта повысить сумму бонусов на UFC 300 до рекордной

Макгрегор отреагировал на решение Уайта повысить сумму бонусов на UFC 300 до рекордной
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Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал решение президента UFC Даны Уайта повысить бонусы на турнире UFC 300. Ранее Уайт сообщил, что спортсмены получат $ 300 тысяч, что станет рекордом в истории промоушена. На UFC 129 бонусы Fight Night составляли $ 129 тыс.

«Огромный привет Дане Уайту и UFC за увеличение бонусов до 300 тысяч долларов! Деньги, которые поменяют жизнь многих бойцов. Забота о своих спортсменах имеет первостепенное значение! Боже, дай сил Дане и команде двигаться вперёд!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Напомним, UFC 300 пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля мск. Спортивное мероприятие состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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