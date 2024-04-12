Взвешивание UFC 300: Перейра «перевесит» Хилла, Оливейра окажется легче Царукяна? LIVE

В ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе пройдёт юбилейный турнир UFC 300. Грандиозное событие заполнено топовыми поединками с участием звёзд промоушена В предварительном карде состоится дебют Кайлы Харрисон в UFC, её соперницей станет Холли Холм. Там же Алджамейн Стерлинг впервые выступит в полулёгком весе и сразится с Келвином Каттаром. А Иржи Прохазка столкнётся с Александаром Ракичем.
В главном карде состоится претендентский поединок, в котором сойдутся экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Победитель получит возможность биться за пояс, принадлежащий Исламу Махачеву.
Также нас ждёт противостояние за пояс BMF между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем.
А возглавит ивент бой за титул чемпиона в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.
Сегодня, 12 апреля, пройдёт официальное взвешивание к UFC 300, а в ночь на 13 апреля состоится церемониальный выход бойцов на весы и дуэли взглядов.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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🔥 «Изучи факты, прежде чем поливать чемпиона грязью». Махачев ответил Холлоуэю
Действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг, россиянин Ислам Махачев ответил на критику бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя, который ранее обвинил его в выборочности и нежелании драться на постоянной основе.
«На заметку: с 2021 года я дрался семь раз. Холлоуэй за это же время провёл пять боёв, а Гэтжи только четыре. Так что изучайте факты, прежде чем поливать грязью чемпиона», — написал Махачев у себя в социальных сетях.
😳 Царукян — о реванше с Махачевым: сейчас не могу думать об этом
Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян высказался о противостоянии с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым.
«Знаешь, мне было всего 22 года, это был мой первый бой в UFC. Я не могу жаловаться… Но сейчас я не могу думать о Махачеве, потому что сначала надо побить Чарльза Оливейру. Когда я побью Оливейру, тогда и поговорим об Исламе. Я не хочу проявлять неуважение к Чарльзу, потому что он один из лучших в нашем дивизионе. Я должен быть сфокусирован на Чарльзе», — заявил Царукян в интервью The Schmo.
Где смотреть взвешивание перед турниром UFC 300
Прямая трансляция взвешивания UFC 300 будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия.
3️⃣ Рагозин назвал три самых интересных боя UFC 300
«Перейра vs Хилл – это титульный бой в тяжёлом весе, это достаточно близкий вес ко мне. Всегда интересно наблюдать за этим дивизионом. Царукян vs Оливейра – это претендентский бой, Арман – наш соотечественник, и мы в принципе знакомы. Холлуэй и Гэтжи – два таких жёстких рубаки, которые всегда устраивают зрелище и забирают бонусы», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время официального взвешивания перед турниром UFC 300
Взвешивание перед турниром UFC 300 состоится 12 апреля в Лас-Вегасе (США). Время начала – в 18:50 по московскому времени.
🧠 Уиттакер дал прогноз на бой Перейры и Хилла
«Как по мне, Перейра более техничен в стойке, но его уже перебивали те, кто был слабее в этом компоненте, и это можно было увидеть в поединке с Прохазкой. Он пропускал удары, но всё равно победил, потому что у него хороший опыт в разменах. Он умеет драться, он делал это сотни раз. Однако у Хилла есть большая сила, на его счету много нокаутов, и в его арсенале много нестандартных ударов. И всё же я склоняюсь к тому, что победит Перейра», — сказал Уиттакер на YouTube-канале MMArcade Podcast.
Где смотреть турнир UFC 300
Посмотреть трансляцию турнира UFC 300 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
👨🦳 Гловер Тейшейра: в 35 лет я бы уничтожил Прохазку и Хилла
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) 44-летний бразилец Гловер Тейшейра рассказал о своём решении завершить профессиональную карьеру и не возобновлять выступления в ММА.
«Я ушёл, поскольку проиграл Прохазке и Хиллу. Не хочу принижать их достоинства, но фактор моего возраста определённо сказался. Я стал медленнее и слабее. Даже в возрасте 35 лет я бы их уничтожил. Но моё время настало. Надо двигаться дальше. Когда я увидел, что Алекс добился большего, чем я, то решил сделать ставку на его карьеру. Я вкладываю в него максимум своей энергии», — приводит слова Тейшейры MMA Fighting.
Дата и время турнира UFC 300
Турнир UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля на «T-Mobile Arena». Время начала – в 01:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00 мск.
🔮 Иржи Прохазка дал прогноз на бой Джамала Хилла и Алекса Перейры
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка дал комментарий по поводу предстоящего титульного поединка между Джамалом Хиллом и Алексом Перейрой.
«Правда в том, что на стороне Джамала Хилла больше оружия. Пусть победит тот, кто лучше», — приводит слова Прохазки Championship Rounds.
Полный кард UFC 300
Алекс Перейра – Джамал Хилл;
Вэйли Чжан – Сяонань Янь;
Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;
Чарльз Оливейра – Арман Царукян;
Бо Никал – Коди Брандейдж;
Иржи Прохазка – Александар Ракич;
Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;
Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;
Джессика Андраде – Марина Родригес;
Холли Холм – Кайла Харрисон;
Содик Юсуфф – Диего Лопес;
Бобби Грин – Джим Миллер;
Дейвесон Фигейреду – Коди Гарбрандт.