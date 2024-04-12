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UFC 300, Арман Царукян — Чарльз Оливейра, Перейра — Хилл, взвешивание к UFC 300, во сколько начало, онлайн-трансляция

Взвешивание UFC 300: Перейра «перевесит» Хилла, Оливейра окажется легче Царукяна? LIVE
Яхья Гасанов
Арман Царукян — Чарльз Оливейра, Перейра — Хилл
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Последние приготовления перед юбилейным ивентом.

В ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе пройдёт юбилейный турнир UFC 300. Грандиозное событие заполнено топовыми поединками с участием звёзд промоушена В предварительном карде состоится дебют Кайлы Харрисон в UFC, её соперницей станет Холли Холм. Там же Алджамейн Стерлинг впервые выступит в полулёгком весе и сразится с Келвином Каттаром. А Иржи Прохазка столкнётся с Александаром Ракичем.

В главном карде состоится претендентский поединок, в котором сойдутся экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Победитель получит возможность биться за пояс, принадлежащий Исламу Махачеву.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра - Арман Царукян
14 апреля 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Арман Царукян

Также нас ждёт противостояние за пояс BMF между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи - Макс Холлоуэй
14 апреля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Макс Холлоуэй

А возглавит ивент бой за титул чемпиона в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра - Джамал Хилл
14 апреля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Джамал Хилл

Сегодня, 12 апреля, пройдёт официальное взвешивание к UFC 300, а в ночь на 13 апреля состоится церемониальный выход бойцов на весы и дуэли взглядов.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

UFC 300 нельзя пропускать:
Не идеально, но очень ярко. Почему UFC 300 — главный турнир десятилетия
Не идеально, но очень ярко. Почему UFC 300 — главный турнир десятилетия

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Где смотреть взвешивание перед турниром UFC 300 Дата и время официального взвешивания перед турниром UFC 300 Где смотреть турнир UFC 300 Дата и время турнира UFC 300 Полный кард UFC 300
Live Яхья Гасанов

🔥 «Изучи факты, прежде чем поливать чемпиона грязью». Махачев ответил Холлоуэю

Действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг, россиянин Ислам Махачев ответил на критику бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя, который ранее обвинил его в выборочности и нежелании драться на постоянной основе.

«На заметку: с 2021 года я дрался семь раз. Холлоуэй за это же время провёл пять боёв, а Гэтжи только четыре. Так что изучайте факты, прежде чем поливать грязью чемпиона», — написал Махачев у себя в социальных сетях.

10:00 Яхья Гасанов

😳 Царукян — о реванше с Махачевым: сейчас не могу думать об этом

Известный российский боец армянского происхождения Арман Царукян высказался о противостоянии с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым.

«Знаешь, мне было всего 22 года, это был мой первый бой в UFC. Я не могу жаловаться… Но сейчас я не могу думать о Махачеве, потому что сначала надо побить Чарльза Оливейру. Когда я побью Оливейру, тогда и поговорим об Исламе. Я не хочу проявлять неуважение к Чарльзу, потому что он один из лучших в нашем дивизионе. Я должен быть сфокусирован на Чарльзе», — заявил Царукян в интервью The Schmo.

10:00 Яхья Гасанов

Где смотреть взвешивание перед турниром UFC 300

Прямая трансляция взвешивания UFC 300 будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию мероприятия.

09:59 Яхья Гасанов

3️⃣ Рагозин назвал три самых интересных боя UFC 300

«Перейра vs Хилл – это титульный бой в тяжёлом весе, это достаточно близкий вес ко мне. Всегда интересно наблюдать за этим дивизионом. Царукян vs Оливейра – это претендентский бой, Арман – наш соотечественник, и мы в принципе знакомы. Холлуэй и Гэтжи – два таких жёстких рубаки, которые всегда устраивают зрелище и забирают бонусы», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

09:58 Яхья Гасанов

Дата и время официального взвешивания перед турниром UFC 300

Взвешивание перед турниром UFC 300 состоится 12 апреля в Лас-Вегасе (США). Время начала – в 18:50 по московскому времени.

09:52 Яхья Гасанов

🧠 Уиттакер дал прогноз на бой Перейры и Хилла

«Как по мне, Перейра более техничен в стойке, но его уже перебивали те, кто был слабее в этом компоненте, и это можно было увидеть в поединке с Прохазкой. Он пропускал удары, но всё равно победил, потому что у него хороший опыт в разменах. Он умеет драться, он делал это сотни раз. Однако у Хилла есть большая сила, на его счету много нокаутов, и в его арсенале много нестандартных ударов. И всё же я склоняюсь к тому, что победит Перейра», — сказал Уиттакер на YouTube-канале MMArcade Podcast.

09:52 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 300

Посмотреть трансляцию турнира UFC 300 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:50 Яхья Гасанов

👨‍🦳 Гловер Тейшейра: в 35 лет я бы уничтожил Прохазку и Хилла

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) 44-летний бразилец Гловер Тейшейра рассказал о своём решении завершить профессиональную карьеру и не возобновлять выступления в ММА.

«Я ушёл, поскольку проиграл Прохазке и Хиллу. Не хочу принижать их достоинства, но фактор моего возраста определённо сказался. Я стал медленнее и слабее. Даже в возрасте 35 лет я бы их уничтожил. Но моё время настало. Надо двигаться дальше. Когда я увидел, что Алекс добился большего, чем я, то решил сделать ставку на его карьеру. Я вкладываю в него максимум своей энергии», — приводит слова Тейшейры MMA Fighting.

09:49 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 300

Турнир UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля на «T-Mobile Arena». Время начала – в 01:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 05:00 мск.

09:48 Яхья Гасанов

🔮 Иржи Прохазка дал прогноз на бой Джамала Хилла и Алекса Перейры

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка дал комментарий по поводу предстоящего титульного поединка между Джамалом Хиллом и Алексом Перейрой.

«Правда в том, что на стороне Джамала Хилла больше оружия. Пусть победит тот, кто лучше», — приводит слова Прохазки Championship Rounds.

09:48 Яхья Гасанов

Полный кард UFC 300

Алекс Перейра – Джамал Хилл;

Вэйли Чжан – Сяонань Янь;

Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;

Чарльз Оливейра – Арман Царукян;

Бо Никал – Коди Брандейдж;

Иржи Прохазка – Александар Ракич;

Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;

Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;

Джессика Андраде – Марина Родригес;

Холли Холм – Кайла Харрисон;

Содик Юсуфф – Диего Лопес;

Бобби Грин – Джим Миллер;

Дейвесон Фигейреду – Коди Гарбрандт.

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