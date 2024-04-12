Взвешивание UFC 300: Перейра «перевесит» Хилла, Оливейра окажется легче Царукяна? LIVE

В ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе пройдёт юбилейный турнир UFC 300. Грандиозное событие заполнено топовыми поединками с участием звёзд промоушена В предварительном карде состоится дебют Кайлы Харрисон в UFC, её соперницей станет Холли Холм. Там же Алджамейн Стерлинг впервые выступит в полулёгком весе и сразится с Келвином Каттаром. А Иржи Прохазка столкнётся с Александаром Ракичем.

В главном карде состоится претендентский поединок, в котором сойдутся экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Победитель получит возможность биться за пояс, принадлежащий Исламу Махачеву.

Также нас ждёт противостояние за пояс BMF между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем.

А возглавит ивент бой за титул чемпиона в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

Сегодня, 12 апреля, пройдёт официальное взвешивание к UFC 300, а в ночь на 13 апреля состоится церемониальный выход бойцов на весы и дуэли взглядов.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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