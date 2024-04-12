Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй провели битву взглядов перед поединком на UFC 300

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт юбилейный турнир UFC 300, в главном карде которого поединок проведут два американца – Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. В преддверии спортивного шоу спортсмены приняли участие в битве взглядов.

Права на видеозапись принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в официальном сообществе UFC во «ВКонтакте».

Главный кард UFC 300 стартует примерно в 5:00 мск. Точное время будет зависеть от того, как будут складываться поединки, запланированные на более раннее время.

Напомним, Гэтжи Холлоуэй будут сражаться за пояс BMF. На счету Джастина в смешанных единоборствах 25 побед при четырёх поражениях. В активе Холлоуэя 32 поединка, в которых он добыл 25 побед и потерпел семь поражений.