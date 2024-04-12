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Алджамейн Стерлинг выбрал соперника после боя на UFC 300

Алджамейн Стерлинг выбрал соперника после боя на UFC 300
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил о желании провести реванш со своим соотечественником Шоном О’Мэлли.

«Братан, побеспокойся о Мерабе Двалишвили, а я побеспокоюсь о Келвине Каттаре. Если я одолею Келвина, я бы хотел снова встреться с этим тощим парнем», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.

Напомним, бой Стерлинга и О’Мэлли проходил в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на турнире UFC 292. Поединок продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

UFC 300 пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Алджамейн Стерлинг станцевал на ночной тренировке:

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