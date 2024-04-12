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Бадаев назвал победителя главного боя UFC 300 между Перейрой и Хиллом

Бадаев назвал победителя главного боя UFC 300 между Перейрой и Хиллом
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказал мнение, что американец Джамал Хилл добьётся победы в поединке с чемпионом UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой. Спортсмены сразятся в главном бою турнира UFC 300.

«Перейра хорош в стойке, но у него большие проблемы в борьбе. Мы это знаем. И сам Хилл хорошо борется. Думаю, Хилл затянет поединок в глубокие воды, в поздние раунды. Думаю, более молодой Джамал выиграет этот поединок», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В общей сложности на счету Перейры в смешанных единоборствах девять побед при двух поражениях. У Хилла 12 побед и одно поражение. UFC 300 пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе.

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