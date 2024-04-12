«Всё серьёзно». Соннен заявил, что у Оливейры проблемы с весогонкой перед боем с Царукяном

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказал мнение, что бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра испытывает проблемы с весогонкой перед поединком с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном на UFC 300.

«Поделюсь с вами небольшой инсайдерской информацией. Посмотрим, что получится. Сейчас команду Оливейры больше всего беспокоит не суббота. Перед ними соперник, который уже обыгрывал их несколько раз. И это весы. В настоящий момент Чарльз в процессе весогонки, и в команде немного волнуются за своего спортсмена. Это очень серьёзно. Возможно, это бой за то, чтобы стать номером один в претендентской гонке. Дана Уайт не позволит кому бы то ни было драться за титул в следующий раз, если он проваливает весогонку. Так что всё это может иметь последствия», — сказал Соннен на канале ESPN MMA в YouTube.