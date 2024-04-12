Оливейра – чемпион проваленных взвешиваний. Бразилец даже лишился пояса из-за 200 г

В предстоящие выходные в Лас-Вегасе состоится юбилейный турнир UFC 300. В главном карде турнира встретятся экс-чемпион организации в лёгком весе Чарльз Оливейра и Арман Царукян.

Оливейра не нуждается в представлении. Бразилец был чемпионом и имел одну из самых внушительных победных серий в лёгком дивизионе, побеждал таких парней, как Дастин Порье, Джастин Гэтжи, и многих других. Но Чарльз известен не только своими отличными выступлениями в октагоне, но и регулярными проблемами с весогонкой.

Раньше Оливейра выступал в полулёгком весе (до 65,8 кг) и часто испытывал проблемы с тем, чтобы вписаться в лимит категории. Впервые бразилец провалил взвешивание ещё в 2012 году, тогда Чарльз не уложился в лимит перед поединком с Кабом Свонсоном. Бой всё равно состоялся, так как перевес был незначительным, а преимущество в весе никак не помогло бразильцу — он был нокаутирован.

Бой Чарльза Оливейры и Каба Свонсона Фото: Al Bello/Getty Images

Через два года, в декабре 2014 года, Оливейра снова не вписался в лимит полулёгкого дивизиона. На это раз его соперником был Джереми Стивенс, поединок состоялся, и Чарльз забрал победу единогласным решением судей, но, как и в первом случае, отдал Стивенсу часть гонорара.

Два проваленных взвешивания не повлияли на Чарльза, и он продолжил пытаться выступать в полулёгком весе. В декабре 2015-го он вновь не сделал вес перед поединком с Майлсом Джури, после чего одержал победу сабмишеном. А в ноябре 2016 года ситуация повторилась перед боем с Рикардо Ламасом: бразилец в очередной раз провалил взвешивание и победил сабмишеном.

Это и стало последней каплей, Чарльз поднялся в лёгкий вес, где вписываться в лимит ему было гораздо проще. Оливейра, казалось, нашёл свой дивизион, начал побеждать и выдал сумасшедшую победную серию. После восьми побед подряд Оливейра подрался за вакантный титул чемпиона и победил Майкла Чендлера. После этого была успешная защита против Дастина Порье, а затем вновь случились проблемы с весогонкой.

В день официального взвешивания Чарльз и его соперник Джастин Гэтжи должны были показать на весах максимум 70,3 кг – никаких допусков даже в несколько граммов в титульных боях не существует. Гэтжи уложился в категорию, а вот Чарльз вышел на взвешивание в самый последний момент. Он показал 70,7 кг, хотя до этого писал в социальных сетях, что сделал вес. Оливейра снял одежду и взвесился за ширмой, однако показал 70,5 кг.

Бразильцу дали дополнительный час на то, чтобы согнать 200 г. Удивительно, но за этот час вес бразильца совершенно не изменился: на повторном взвешивании он вновь показал 70,5 кг. Оливейра лишился чемпионского пояса, и завоевать его в поединке мог только Гэтжи. Однако Чарльз финишировал Джастина, а пояс остался вакантным. К слову, в тот день многие бойцы жаловались на то, что весы в отеле и на взвешивании показывали разный вес, и разница была как раз в 200 г. Тем не менее Чарльзу засчитали провал на взвешивании – впервые в лёгком весе.

Бой Чарльза Оливейры и Джастина Гэтжи Фото: Chris Unger/Getty Images

После этого инцидента бразилец подрался за пояс с Исламом Махачевым, проиграв сабмишеном, а затем разобрался с Бенеилом Дариушем. В обоих случаях Чарльз уложился в лимит весовой категории. Официальное взвешивание перед поединком с Арманом Царукяном уже сегодня, хочется верить, что бразилец сделает вес и интригующий поединок с Царукяном состоится без проблем.