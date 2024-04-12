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Макгрегор: я усыпил больше людей, чем наркоз во время операции

Макгрегор: я усыпил больше людей, чем наркоз во время операции
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Популярный ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о собственном самочувствии и о том, сколько боёв хочет провести до конца года.

«Меня едва потрясали в карьере. Один раз нокаутировали, но потом была травма ноги. Послушайте, я усыпил больше людей, чем наркоз во время хирургической процедуры. У меня полное чувство собственной свежести.

Может быть, если у меня получится добиться хорошего результата в своём первом бою за последние несколько лет, то дальше проведу четыре поединка за год, а затем — ещё четыре в следующем году. Вероятно, при таком раскладе будет больше травм, больше побед и поражений — кто знает? Но прямо сейчас ни на йоту не сомневаюсь в собственных способностях. Я свеж и хочу вернуться в эту игру», — приводит слова Макгрегора портал MMA Mania.

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