Макгрегор: я усыпил больше людей, чем наркоз во время операции

Популярный ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о собственном самочувствии и о том, сколько боёв хочет провести до конца года.

«Меня едва потрясали в карьере. Один раз нокаутировали, но потом была травма ноги. Послушайте, я усыпил больше людей, чем наркоз во время хирургической процедуры. У меня полное чувство собственной свежести.

Может быть, если у меня получится добиться хорошего результата в своём первом бою за последние несколько лет, то дальше проведу четыре поединка за год, а затем — ещё четыре в следующем году. Вероятно, при таком раскладе будет больше травм, больше побед и поражений — кто знает? Но прямо сейчас ни на йоту не сомневаюсь в собственных способностях. Я свеж и хочу вернуться в эту игру», — приводит слова Макгрегора портал MMA Mania.