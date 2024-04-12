Результаты взвешивания участников турнира UFC 300

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Сегодня, 12 апреля, состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Главный бой вечера, полутяжёлый вес: Алекс Перейра (92,98 кг) vs Джамал Хилл (92,98 кг)

Женский минимальный вес: Вэйли Жанг (52,16 кг) vs Ян Сяонянь (52,16 кг)

Лёгкий вес: Джастин Гэтжи (70,76 кг) vs Макс Холлоуэй (70,76 кг)

Лёгкий вес: Чарльз Оливейра (70,76 кг) vs Арман Царукян (70,76 кг)

Средний вес: Бо Никал (84,36 кг) vs Коди Брандейдж (84,36 кг)

Прелимы:

Полутяжёлый вес: Иржи Прохазка (93,44 кг) vs Александар Ракич (93,44 кг)

Полулёгкий вес: Келвин Каттар (65,99 кг) vs Алджемейн Стерлинг (66,22 кг)

Женский легчайший вес: Холли Холм (61,68 кг) vs Кайла Харрисон (61,68 кг)

Полулёгкий вес: Содик Юсуфф (66,22 кг) vs Диего Лопес (66,22 кг)

Ранние прелимы:

Лёгкий вес: Джалин Тёрнер (70,53 кг) vs Ренато Мойкано (70,76 кг)

Женский минимальный вес: Джессика Андраде (52,61 кг) vs Марина Родригез (52,61 кг)

Лёгкий вес: Бобби Грин (70,76 кг) vs Джим Миллер (70,53 кг)

Легчайший вес: Дейвисон Фигейреду (61,46 кг) vs Коди Гарбрандт (61,68 кг).