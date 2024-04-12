Василевский: если бы в UFC сумели организовать бой Сен-Пьера с Хабибом, было бы круто

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский сказал, какой поединок должен был быть в качестве главного события на предстоящем юбилейном турнире UFC 300.

«Какой бой мог бы вдохновить? Вдохновляют большие имена. Если бы они сумели организовать бой, не знаю, Сен-Пьера с Хабибом, это было бы круто. Интересны всё же имена вот такие большие, потому что бойцов сильных много, с этим никто не спорит, и они дерутся на этом турнире, но я не увидел громких имён. Вдохновляющего ничего нет», — сказал Вячеслав в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, главным событием турнира UFC 300 станет титульный бой в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.