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UFC анонсировали новые перчатки

UFC анонсировали новые перчатки
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Сегодня, 12 апреля, в Лас-Вегасе состоялась официальная презентация новых перчаток UFC.

Согласно заявлениям разработчиков, новая модель отличается меньшей жёсткостью, большей плотностью прилегания манжета к кисти руки, а также была добавлена набивка на внешнюю сторону мизинца и большого пальца. Они будут впервые выданы бойцам на турнире UFC 302, который состоится 3 июня.

Кроме того, теперь перчатки различаются по цветам, которые обозначают определённые турниры.

В титульных боях будут использоваться золотые перчатки. Классические чёрные перчатки будут использоваться в стандартных боях. Бойцам, которые дерутся на шоу Dana White Contender Series, будут выданы синие перчатки. Участникам шоу The Ultimate Fighter будут выданы чёрные перчатки с иной подписью и другим оттенком чёрного цвета. А перчатки красного цвета будут носить участники шоу Road to UFC.

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