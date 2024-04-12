Анкалаев: мне предлагали провести бой с Перейрой на турнире UFC 300

Экс-претендент на титул UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев рассказал, что был вынужден отказаться от боя с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг Алексом Перейрой на турнире UFC 300.

«Этот бой для меня особенно интересен, так как мне обещали, что я встречусь с тем, кто его выиграет. Мне вообще предлагали провести бой с Перейрой на этом турнире, но, так как у нас был священный месяц Рамадан, мне пришлось отказаться. Я уже долго в этом спорте и не вижу опасности ни от кого из них. Мне вообще без разницы, кто победит. У меня были разные испытания, были соперники и удобные, и неудобные. Цель одна – завоевать пояс», – сказал Магомед Анкалаев в интервью порталу Metaratings.