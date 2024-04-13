Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг: в бою с О’Мэлли меня мотивировали деньги, а не победа

Стерлинг: в бою с О’Мэлли меня мотивировали деньги, а не победа
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о своём настрое на поединок с соотечественником Келвином Каттаром, который состоится на юбилейном турнире UFC 300.

«Я получаю больше удовольствия от тренировок, у меня есть мотивация. Думаю, в этом и заключается разница между последними двумя подготовками. Я был мотивирован в бою с Сехудо. В бою с О’Мэлли меня больше мотивировали деньги, чем победа.

Настрой на победу ради наследия отличается от желания мешка денег. Когда я сосредоточен на цели, то становлюсь опасной версией самого себя. Теперь моей целью является наследие», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
UFC 300: 12 чемпионов, два титульника, пояс BMF и бой Царукяна с Оливейрой. LIVE
Live
UFC 300: 12 чемпионов, два титульника, пояс BMF и бой Царукяна с Оливейрой. LIVE

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android