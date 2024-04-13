Стерлинг: в бою с О’Мэлли меня мотивировали деньги, а не победа

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о своём настрое на поединок с соотечественником Келвином Каттаром, который состоится на юбилейном турнире UFC 300.

«Я получаю больше удовольствия от тренировок, у меня есть мотивация. Думаю, в этом и заключается разница между последними двумя подготовками. Я был мотивирован в бою с Сехудо. В бою с О’Мэлли меня больше мотивировали деньги, чем победа.

Настрой на победу ради наследия отличается от желания мешка денег. Когда я сосредоточен на цели, то становлюсь опасной версией самого себя. Теперь моей целью является наследие», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

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