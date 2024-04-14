Миллер стал первым бойцом UFC, который выступил на всех трёх юбилейных турнирах UFC

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит юбилейный турнир UFC 300. В рамках предварительного карда американец Бобби Грин единогласным решением судей победил соотечественника Джима Миллера.

Бой с Грином стал для Миллера уникальным, так как американец стал первым бойцом UFC, кто выступил на 100-м, 200-м и 300-м номерных турнирах.

В главном событии турнира Алекс Перейра подерётся с Джамалом Хиллом. Также в рамках главного карда пройдёт поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином с армянскими корнями Арманом Царукяном.

Основной кард UFC 300.

Бо Никал — Коди Брандейдж

Чарльз Оливейра — Арман Царукян.

Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй.

Вэйли Чжан — Сяонан Янь.

Алекс Перейра — Джамал Хилл.