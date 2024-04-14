Макс Холлоуэй прямым нокаутом за секунду до конца боя победил Джастина Гэтжи

В ночь с 13 на 14 апреля мск на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) проходит турнир UFC 300. В одном из главных боёв вечера в лёгком весе сразились Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Они оспорили титул BMF, или «самого опасного парня».

Бой завершился победой Холлоуэя прямым нокаутом за секунду до конца. Бойцы обменивались ударами на протяжении всего поединка, нанося друг другу немалый урон, явное преимущество оставалось на стороне Макса, который за несколько секунд до конца боя пошёл в размен ударами с Джастином и отправил его в глухой нокаут.

Макс Холлоуэй в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Fight Night 225, который состоялся 26 августа 2023 года в Сингапуре. Его соперником стал Чон Чхан Сон, более известный как Корейский Зомби. Бой закончился победой Холлоуэя нокаутом в третьем раунде. Сон после этого поражения объявил о завершении карьеры. Джастин Гэтжи в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 291, победил нокаутом Дастина Порье.

Теперь в активе Гэтжи 25 побед и пять поражений. У Холлоуэя 26 побед и семь поражений.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.